В Самарскую область незаконно ввезли более 20 тонн миндаля

Производителем орехов оказались США / Фото: Самарская таможня

В Большечерниговском районе Самарской области на пункте пропуска «Маштаково» остановили грузовик, незаконно перевозивший более 20 тонн миндаля.

— Орехи везли из Казахстана в Республику Беларусь, — сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

На коробках с миндалем обнаружили противоречащие друг другу этикетки о стране происхождения. Оказалось, орехи привезли в Казахстан из Соединенных Штатов Америки. Такой товар запрещен к ввозу в нашу страну.

Помимо этого, выяснилось, что в Казахстане коробки перемаркировали и в качестве производителя указали юридическое лицо из Республики Казахстан. Более 20 тонн миндаля, находившееся в грузовом автомобиле, изъяли.