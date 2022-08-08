Движение по трассе «Обход Сызрани» ограничили в Самарской области 8 августа 2022 года

Проезд затруднен из-за перевозки транспортного шлюза местного предприятия / Фото: минтранс Самарской области

В понедельник, 8 августа 2022 года, в Самарской области ограничили движение транспорта по трассе «Обход Сызрани». Проезд там затруднен с 10:00.

— Причина ограничений — перевозка транспортного шлюза с АО «ТЯЖМАШ». Просим автомобилистов заблаговременно планировать маршрут следования, — сообщили в пресс-службе министерства транспорта и автодорог Самарской области.

Напомним, с 5 августа 2022 года в Самарской области закрыли участок трассы Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград с 44 по 45 км на обходе Самары. Ограничение коснулось грузовиков массой свыше 3,5 тонн. Они не смогут там ездить до конца этого года.