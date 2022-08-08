В Самарской области водитель иномарки потерял управление и «вылетел» в кювет

Пострадавших доставили в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области водитель иномарки не смог справиться с управлением. Автомобиль «вылетел» в кювет.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, 39-летний водитель «Hyundai Solaris» ехал по автодороге «Урал – Солнечная Поляна – Ширяево» ночью 7 августа 2022 года. Мужчина не смог справиться с управлением, нарушил правила, врезался в препятствие и «вылетел» в кювет.

В результате аварии пострадали водитель и женщина-пассажир. Их доставили в медучреждение, где назначали амбулаторное лечение. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.