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Общество8 августа 2022 8:48

Житель Самарской области выплатил ребенку 300 тысяч рублей

Он задолжал алименты
Алена ПРОВКИНА
Отец решил исправить свои ошибки

Отец решил исправить свои ошибки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области мужчина долгое время уклонялся от выплаты алиментов. Задолженность составила 300 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы УФССП России по Самарской области, безответственный отец решил встать на путь исправления после предупреждения об административной ответственности. Судебные приставы несколько раз посещали квартиру должника, но он появлялся дома только поздно вечером. После получения повестки мужчина все-таки решил посетить отделение.

Алиментщику рассказали, какое наказание последует, если он не выплатит долг. Мужчина решил исправить ошибки и полностью оплатил задолженность и официально трудоустроился.