Порядка 1,9 млн пассажиров перевезли на Куйбышевской железной дороге в июле 2022 года

Больше половины перевезенных пассажиров воспользовались пригородными поездами / Фото: КбшЖД

Куйбышевская железная дорога в июле 2022 года перевезла порядка 1,9 млн человек: 1,3 млн в пригородном сообщении и 580,8 тыс. в дальнем следовании. Это на 11,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

— Общий пассажирооборот в июле 2022 года составил 731 млн пасс.-км (плюс 17,1% к июлю 2021). В пригородном сообщении он вырос на 17,8%, составив 60,4 млн пасс.-км, в дальнем следовании — на 17% и составил 670 млн пасс.-км, — сообщили в пресс-службе КбшЖД.

За первые семь месяцев 2022 года поездами Куйбышевской железной дороги воспользовались свыше 9,9 млн пассажиров (+9,9%): в дальнем следовании — 2,5 млн (+8,3%), в пригородном сообщении — 7,4 млн (+10,4%). Что касается пассажирооборота, то он с начала года увеличился на 14% (в сравнении с 2021) и составил 2,9 млрд пасс.-км. Наибольший рост отмечается в пригородном сообщении.