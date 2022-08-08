В Тольятти одна из компаний сжигала мусор и выливала нефть на территории производства

Дела находятся на рассмотрении Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местные жители написали коллективную жалобу. Они попросили проверить законность работы одной из компании.

По данным прокуратуры Самарской области, после коллективного обращения прокуратура провела проверку деятельности ООО «ПРОМТОРГ». Оказалось, что на территории производства организация выливали нефтепродукты и сжигала мусор, в том числе пластиковые тары. Также правоохранители отметили, что компания не предоставила действующий договор на вывоз ТКО.

В отношении руководителя и юридического лица возбуждены административные дела. Акты находятся на рассмотрении.