Удушающая жара в 35 градусов накроет Самарскую область 9-10 августа 2022 года

В знойную погоду нужно пить больше воды и не проводить много времени под палящим солнцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жара не спешит покидать Самарскую область. Удушливый зной задержится в регионе как минимум до середины рабочей недели. В дневные часы столбик термометра будет подниматься выше 30 градусов.

- Днем 9-10 августа 2022 года по югу Самарской области ожидается жара 35 градусов. Объявлен желтый уровень опасности, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 9 августа, вместе с жарой в регион может нагрянуть гроза. Не исключено, что молнии будут сверкать и в среду, 10 августа. В этот же день возможен кратковременный дождь.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее. Не стоит выходить на улицу в пик солнечной активности - с 12 до 15 часов. Особенно это касается детей и пожилых людей. Необходимо надеть головной убор, легкую и светлую одежду, а также пить больше воды. Лучше на время отказаться от серьезных физических нагрузок и занятий спортом.