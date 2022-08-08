Самарским предпринимателям расскажут про возможности digital-маркетинга

Принять участие могут все желающие по предварительной регистрации.

Мероприятие адресовано руководителям, собственникам малого и среднего бизнеса, маркетологам и директорам по маркетингу, руководителям отделов и специалистам в digital. Эксперты расскажут об использовании больших данных, поделятся практическими советами, как повысить эффективность рекламы, расскажут об успешных кейсах крупных компаний и поговорят о будущем digital-маркетинга с позиций рекламодателей и рекламных агентств

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой конференции можно по ссылке. Бонус для всех зарегистрировавшихся участников - промокод на скидку в 3 000 рублей для запуска таргетированной SMS или MMS-рассылки или баннера в мобильном браузере на платформе в МТС Маркетологе.

Конференция состоится в Start Hub, по адресу: г. Москва, ул. Берсеневская набережная, 6/3, начало в 14:00. Зарегистрировавшиеся участники получат ссылку на онлайн-трансляцию.