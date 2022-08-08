Общий портфель кредитных карт Сбербанка в Самарской области превысил 20 млрд рублей

По итогам первого полугодия 2022 года портфель кредитных карт Сбера в Самарской области превысил 20 млрд рублей. Общее количество кредиток составило более 420 тыс. Значительную долю от общего числа кредитных карт банка составляют кредитные СберКарты – 27%. По версии Frank RG кредитная СберКарта признана самой выгодной кредиткой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке.

Кредитная СберКарта бесплатна в обслуживании, имеет длинный беспроцентный период 120 дней с простым принципом работы «месяц тратишь — три гасишь», одну из самых низких ставок на рынке на покупки в категории «Здоровье» и онлайн-оплату в маркетплейсе СберМегаМаркет, а также единую ставку на остальные операции, включая снятие наличных.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Кредитная карта — это возможность здесь и сейчас решить свои финансовые вопросы в разных жизненных ситуациях, особенно при срочном планировании крупных покупок или подготовке к значимым событиям. Жители Самарской области могут оперативно воплотить в жизнь свои планы и мечты, используя банковские средства без комиссии и процентов в рамках льготного периода. В случае с кредитной СберКартой – это не только удобно, но и практично – при её использовании также начисляются бонусы СберСпасибо, что делает каждую покупку еще более экономичной».

Напомним, что в Самарской, Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областях количество кредитных СберКарт увеличилось менее чем за год более чем в 30 раз и по итогам первого полугодия 2022 года оно превысило 467 тысяч штук. Общий портфель кредитных карт Сбера в Поволжье на 1 июля превысил 75 млрд рублей.