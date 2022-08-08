Стали известны подробности ночного пожара на Мехзаводе в Самаре

На месте работали спецслужбы. Фото: "СамараДТП"

В Самаре очевидцы поделились кадрами серьезного пожара. В поселке Мехзавод загорелось нежилое здание.

Как сообщают специалисты МЧС по региону, информация о пожаре в Красноглинском районе появилась ночью. Общая площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать спустя час. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В комментариях пользователи отмечают, что здание давно расселили. Вандалы часто оставались в двухэтажном доме, окна и двери отсутствовали. Перед ветхой постройкой ранее натягивали полотно и планировали приступить к сносу.