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Происшествия8 августа 2022 9:57

Стали известны подробности ночного пожара на Мехзаводе в Самаре

Ночью сгорел нежилой дом
Алена ПРОВКИНА
На месте работали спецслужбы. Фото: "СамараДТП"

На месте работали спецслужбы. Фото: "СамараДТП"

В Самаре очевидцы поделились кадрами серьезного пожара. В поселке Мехзавод загорелось нежилое здание.

Как сообщают специалисты МЧС по региону, информация о пожаре в Красноглинском районе появилась ночью. Общая площадь возгорания составила примерно 200 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать спустя час. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В комментариях пользователи отмечают, что здание давно расселили. Вандалы часто оставались в двухэтажном доме, окна и двери отсутствовали. Перед ветхой постройкой ранее натягивали полотно и планировали приступить к сносу.