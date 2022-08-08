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Общество8 августа 2022 10:39

На маршруты № 3 и 13 от поселка Шмидта в Самаре добавят по одному автобусу

Количество машин возрастет до двух
Ирина СИНЕГУБОВА
Корректировки в работу маршрутов попросили внести сами перевозчики

Корректировки в работу маршрутов попросили внести сами перевозчики

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют увеличить число автобусов на маршрутах № 3 «пос. Шмидта – пл. Революции – пос. Шмидта» и № 13 «Губернский рынок – поселок Шмидта». На них добавят по одной машине.

— Заявления об изменении автобусных маршрутов поступили от организаций-перевозчиков, — сообщили в администрации Самары.

На маршруте № 3 предлагалось также изменить схему движения, протяженность, наименование маршрута и добавить автобус. На маршруте № 13 предлагалось только увеличить количество автобусов до двух.

Помимо этого по маршруту № 34 «Металлург – площадь Революции» добавят не указанные ранее остановки. Все изменения внесут в реестр муниципальных маршрутов самарского общественного транспорта.