Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 августа 2022 10:45

Самарские водители протыкают шины из-за рельсов под Южным мостом

Очевидцы поделились кадрами
Алена ПРОВКИНА
Водитель пробил два колеса. Фото:"САМАРА life"

Водитель пробил два колеса. Фото:"САМАРА life"

В Самаре местные жители поделились фотографиями пробитых колес. Под Южным мостом автомобилист проткнул шины.

По сообщению пользователей в социальных сетях, из-за выпирающих рельсов на Заводском шоссе многие сталкиваются с проблемами. В комментариях жители выразили сомнение, что дело только в рельсах. Водители предупреждают, по такому участку лучше двигаться с минимальной скоростью.

Также неравнодушные сообщили, что рядом находится автосервис.

Напомним, что жители пожаловались на неисправность трамвайных путей на пересечении улиц Арцыбушевской и Полевой.