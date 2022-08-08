Самарские водители протыкают шины из-за рельсов под Южным мостом

Водитель пробил два колеса. Фото:"САМАРА life"

В Самаре местные жители поделились фотографиями пробитых колес. Под Южным мостом автомобилист проткнул шины.

По сообщению пользователей в социальных сетях, из-за выпирающих рельсов на Заводском шоссе многие сталкиваются с проблемами. В комментариях жители выразили сомнение, что дело только в рельсах. Водители предупреждают, по такому участку лучше двигаться с минимальной скоростью.

Также неравнодушные сообщили, что рядом находится автосервис.

Напомним, что жители пожаловались на неисправность трамвайных путей на пересечении улиц Арцыбушевской и Полевой.