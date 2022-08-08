Жители Самарской области стали чаще подхватывать коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В понедельник, 8 августа 2022 года, в регионе подтвердился диагноз еще у 423 жителей. Это на 71 человека больше, чем сутками ранее. Общее число случаев заражения достигло 390 152, сообщает оперштаб.

Большую часть инфицированных выявили в Самаре — плюс 318 ковид-пациентов. На втором месте с 60 новыми больными Тольятти. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Волжский район — плюс 13. В Сызрани заразу подхватили 9 жителей, в Красноярском районе и Новокуйбышевске — по 6, в Ставропольском районе — 4, в Кошкинском, Пестравском районах и Октябрьске — по 2, а в Красноармейском районе — 1.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 25 пациентов. Еще 146 человек успешно закончили лечение. За все время побороть COVID-19 смогли 380 048 жителей региона.

Хорошая новость — за сутки никто не умер от КВИ. Общее количество смертей осталось неизменным — 7 935.