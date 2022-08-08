Самарский блогер показал строительство двухэтажного причала на Волге

Строители уже возвели второй этаж. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают строительство нового двухэтажного причала на реке Волге. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами.

Судя по видео, на месте работают строители. Уже появилось два этажа. На стройплощадке работники возвели мост, несколько стен и лестниц. Заказчиком работ, которые стартовали два года назад, выступил ООО ТК «СтройНефтеГаз». Подрядчик – ООО «Новострой».

Напомним, что новый пассажирский причал около речного вокзала будет сдан в эксплуатацию в 2023 году. Разрешение на строительство выдавал отдел водных ресурсов по региону.