Фургон протаранил машину ГИБДД в Самаре 8 августа 2022 года

Большегруз протаранил патрульную машину, которая была припаркована у поста ДПС / Фото: ЧП Самара / Тольятти

Утром в понедельник, 8 августа 2022 года, в Самаре произошло ДТП с участием патрульной машины. В автомобиль ГИБДД врезался грузовой фургон. Все случилось на посту ДПС в поселке Зубчаниновка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем большегруза находился 48-летний мужчина. По предварительной версии, у фургона отказали тормоза, и водитель не справился с управлением. Он наехал на бордюр, а затем протаранил патрульную машину, которая был припаркована у поста ДПС. Сильный удар пришелся и на стоящий рядом столб. Тот не был готов к такой «встрече» и рухнул на авто полицейских.

К счастью, авария обошлась без пострадавших. Сейчас на месте происшествия устраняют последствия ДТП. Стражи порядка проводят проверку.