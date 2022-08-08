В Самаре кровельщик упал с незакрепленных строительных лесов

Следователи возбудили уголовное дело на работодателя мужчины - ИП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи возбудили уголовное дело после падения кровельщика со строительных лесов. Подозреваемым по нему проходит работодатель мужчины — индивидуальный предприниматель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось в апреле 2022 года на объекте незавершенного строительства. По версии следствия, предприниматель не обеспечил безопасность эксплуатации оборудования — не позаботился о прикреплении к стене дома строительных лесов. Несмотря на это, он допустил к работам кровельщика. В результате тот упал вниз и получил многочисленные травмы. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело возбудили по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда». Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия. ИП может грозит до 1 года лишения свободы, а также запрет на определенную деятельность.