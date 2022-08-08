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Общество8 августа 2022 11:52

В Самаре после обращения граждан уничтожили «пыль дьявола»

Специалисты скосили опасное растение
Алена ПРОВКИНА
Во дворах избавились от сорняков. Фото: ЦУР Самарской области

Во дворах избавились от сорняков. Фото: ЦУР Самарской области

В Самаре местные жители пожаловались на опасные растения на территории Кировского района. Кусты и трава, вызывающие аллергию, достигли 2,5 метра в высоту.

По данным ЦУР Самарской области, из-за наступления жаркой сухой погоды жители стали больше внимания обращать на состояние улиц, заросших сорняками. За первую неделю августа специалисты уже произвели уборку по 35 адресам. Один из сорняков особо опасен для человека и окружающей среды, его прозвали – «пылью дьявола».

Администрация района вмешалась и организовала покос амброзии во дворе. Теперь жители смогут не переживать из-за проявления аллергии или других недомоганий.