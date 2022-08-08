В полиции рассказали подробности ДТП с упавшим на автомобиль ГИБДД столбом в Самаре

В результате ДТП никто не пострадал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности ДТП со столбом, упавшим на автомобиль ГИБДД в Самаре. Авария произошла на посту ДПС в поселке Зубчаниновка. По данным полицейских, ее спровоцировал 48-летний водитель фургона Hyundai.

- Все случилось примерно в 9:00 на пересечении улицы Чекистов и Аэропортовского шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на бордюр. Затем он столкнулся с патрульным автомобилем и столбом, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии сотрудников полиции, причиной ДТП мог стать отказ тормозов у фургона. К счастью, авария обошлась без пострадавших. Серьезные повреждения получила только машина ГИБДД. Во-первых, грузовик частично снес ей переднюю часть, а, во-вторых, столб смял крышу. Сейчас стражи порядка продолжают разбираться в деталях происшествия.