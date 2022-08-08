Более 25 тысяч детей отдохнули в лагерях и санаториях Самарской области летом 2022

В этом году число отдыхающих в лагерях и санаториях школьников заметно выросло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области подвели первые итоги летней оздоровительной кампании 2022 года. В лагерях и санаториях за каникулы успели отдохнуть уже более 25 тысяч ребят. Об этом стало известно на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

В этом году отдых детей организовали в 703 учреждениях: в 50 летних лагерях, 651 пришкольном и 2 палаточных. В них отдохнули на 1200 ребят больше, чем в 2021-м. Кроме того, в Самарской области отдохнули 350 детей из ЛДНР, в том числе из города Снежное. Также был организован отдых для 50 ребят с ОВЗ.

По словам министра образования и науки региона Виктора Акопьяна, в лагерях дневного пребывания в школах этим летом побывали более 56 тысяч детей. Это на 1300 человек больше, чем в в 2021 году.

– Наша задача состоит в том, чтобы число детей, которые могли бы отдыхать в летних лагерях, прирастало каждый год, – отметил губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что на федеральном уровне разрабатывают программу по организации летнего отдыха детей. Благодаря ей регионы смогут капитально отремонтировать муниципальные детские лагеря. Самарская область уже приступила к формированию заявок и проектно-сметной документации. Глава региона поручил подготовить все документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, к середине 2023 года.