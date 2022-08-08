«Комсомольская правда» приглашает предприятия Самарской области принять участие в национальной экопремии

Забота об экологии - общее дело Фото: Архив "КП"

До 1 сентября медиахолдинг «Комсомольская правда» принимает заявки на участие в Национальной премии Медиагруппы «Комсомольская правда», которая проводится в области экологии.

48% россиян считают охрану окружающей среды приоритетом государства. 81% читателей «Комсомольской правды» обеспокоены загрязнением природы. 73% покупателей требуют от бизнеса экологической ответственности.

Участие в премии позволит показать свой опыт на федеральном уровне и продвинуть его на площадках одного из самых влиятельных медиахолдингов страны. А также еще раз напомнить окружающим о важности заботы об окружающей среде.

Заявки принимаются до 1 сентября. Участие бесплатное. После окончания приема заявок к работе приступит экспертный совет, который определит победителей по семи номинациям: ЭкоПродукт, ЭкоПредприятие, ЭкоТехнология, ЭкоЛидер,ЭкоДвижение, ЭкоИнициатива, Мы в ответе.

8 декабря победителей торжественно наградят.

Отправить заявку можно по ссылке - ecopremiya.kp.ru.

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