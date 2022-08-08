Самарская область продолжает развивать сотрудничество с Узбекистаном

Стороны договорились о реализации совместных проектов

Делегация Самарской области приняла участие в форуме глав регионов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, КНР, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Темами мероприятия в этом году стали международная транспортная логистика и торговля, развитие туризма и кооперация в сфере сельского хозяйства.

— Для Самарской области форум стал площадкой презентации экономического потенциала, инвестиционных возможностей и созданных условий для бизнеса. Он поспособствовал продвижению продукции региона на перспективный и быстрорастущий рынок Узбекистана. У нас уже есть первые результаты в виде заключенных контрактов, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По словам главы Минэкономразвития, самарская делегация провела ряд переговоров с представителями республики. Бизнес-сообщество Узбекистана заинтересовалось созданием логистических центров на ключевых инвестплощадках губернии. Реализация этого проекта поможет зарубежным предпринимателям в продвижении своих товаров на территории РФ и в их транспортировке. В частности, речь идет о сельскохозяйственной продукции и текстиле.