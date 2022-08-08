Появились подробности пожара в Октябрьском районе Самары

Возгорание в здании заметили местные жители

Самарцам рассказали подробности пожара, который произошел в Октябрьском районе Самары днем 8 августа. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, сообщение о возгорании опубликовали местные жители. Они заметили густой столб дыма в районе проспекта Масленникова, 22. Однако оказалось, что пожар произошел по другому адресу.

– О возгорании стало известно в 13:37. По адресу Подшипниковая,1, горело неэксплуатируемое здание. Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по региону.

На месте ЧП работали 9 человек, было задействовано 2 единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в 14:07. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.