Самарские предприниматели смогут получить льготные инвесткредиты под 3-4,5% годовых

Предприниматели смогут направить средства на модернизацию оборудования или на запуск нового производства

Малый и средний бизнес Самарской области сможет получить льготные средства на инвестиционные цели под 3-4,5% годовых. Правительство РФ запускает для предпринимателей новую программу кредитования.

— Новая федеральная программа поможет малому и среднему бизнесу воплощать свои планы по запуску производств и модернизации действующих мощностей. Это станет импульсом для развития территорий и создания новых рабочих мест, — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, для малого и микробизнеса льготные ставки составят 4,5%, а для среднего — 3%. Предприниматели смогут оформить кредит на 10 лет. Льготные ставки будут действовать до 5 лет. Общий объем программы составит до 50 млрд рублей до конца 2022 года.

Данная мера поддержки позволит предпринимателям получить инвесткредит на закупку или ремонт оборудования, а также на запуск новых производств. Приоритетные отрасли реализации программы — обрабатывающее производство, логистика, гостиничный бизнес, переработка сельхозпродукции.

Оператор новой программы — корпорация «МСП». В ближайшее время она запустит специальный центр на своей цифровой платформе. Там предприниматели смогут получить всю необходимую информацию о льготном кредитовании.