«Он практически заперт в квартире»: сызранцы добились установки пандуса в доме инвалида

Работа по замене пандуса началась после того, как информация о проблеме появилась на странице губернатора. Фото: ЦУР Самарской области

Жители Сызрани добились установки нового пандуса в доме, где проживает пенсионер-инвалид. Здесь уже имелся пандус, однако у него был существенный конструктивный недостаток и ему требовалась замена. Сызранцы решили взять вопрос в свои руки, сообщает ЦУР Самарской области.

Неравнодушные граждане сообщили о проблеме главе региона Дмитрию Азарову через его официальный аккаунт в соцсети.

– Пенсионер практически заперт в своей квартире. На первом этаже нет балкона, он дышит свежим воздухом только у открытого окна, а под ним – дорога, – отметили сызранцы.

При этом, по их словам, данный вопрос уже пытались решить. Поступали обращения в Комитет ЖКХ, управляющую компанию. На место даже выезжали специалисты – делали замеры. Однако за четыре месяца проблему так и не устранили.

После того, как информация появилась на странице губернатора, городские власти организовали работу. Сегодня вопрос с пандусом решен.