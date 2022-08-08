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Экономика8 августа 2022 14:07

Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе инвесткредитования

Предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых

Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса. Предприятия МСБ смогут получить финансирование под 3,0–4,5% годовых.

Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка:

«Сбербанк с 9 августа начинает принимать заявки по новой программе льготного кредитования на инвестиционные цели. По условиям программы финансирование будет предоставляться по ставке 3,0–4,5% годовых. Такой уровень ставки положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, что станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях».

В новой программе в пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. В качестве приоритетных отраслей для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес.