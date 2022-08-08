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Происшествия8 августа 2022 14:24

В Самарской области 6-7 августа 2022 года произошло 16 природных пожаров

Самое крупное возгорание зафиксировали в Красноярском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ГУ МЧС просят граждан своевременно сообщать о возгораниях.

В ГУ МЧС просят граждан своевременно сообщать о возгораниях.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области прошедшие выходные оказались «щедрыми» на природные пожары. На территории региона зарегистрировали 16 таких возгораний. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону.

Самый крупный пожар был зафиксирован в Красноярском районе. В поселке Кочкари на площади в 24 гектара горела сухая трава и ячмень. В ГУ МЧС отмечают, что к прибытию первых пожарных подразделений площадь, пройденная огнем, составила уже 21 Га, еще 3 гектара активного горения пожарные расчеты ликвидировали сами.

– Площадь достигла такого масштаба в результате позднего сообщения о пожаре. Вполне можно предположить, что граждане, наблюдая дым, не сообщают о пожаре. Из-за этого растет риск возникновения крупного природного стихийного бедствия, - рассказали в ГУ МЧС по региону.

В министерстве просят жителей быть бдительными и своевременно сообщать о пожарах. Сделать это можно, позвонив по номеру 101.