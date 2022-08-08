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Общество8 августа 2022 14:25

Самарскую область потрясут грозы на фоне 35-градусной жары

Новые погодные испытания обещают региону синоптики
Анастасия МЫШКИНА
Самарцам обещают грозу

Самарцам обещают грозу

Самарскую область на фоне 35-градусной жары, которая сохранится до конца недели, потрясут грозы. О такой вероятности сообщают синоптики Приволжской УГМС. Согласно прогнозу на ближайшие дни, уже 9 августа во вторник, не только будет дуть северо-восточный ветер, но и вероятна гроза, впрочем, без существенных осадков.

Также 10 и 11 августа возможна гроза и кратковременный дождь местами, облачность будет переменная. Ветер уже 10 августа подует с севера, ну а воздух все равно раскалится до +35 градусов, так что ощущения будут довольно странные.

Чуть прохладнее станет 11 августа - максимальные температуры будут 28-33 градуса, ветер подует с северо-запада, возможно будут греметь грозы. А по северу области температура может опуститься до очень комфортных на фоне адского пекла последнего времени 23 градусов.