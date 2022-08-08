Жителям Самарской области запретили посещать лес в августе 2022 года

Полный запрет на посещение лесов будет действовать с 9 по 23 августа. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 9 по 23 августа 2022 года жители Самарской области не смогут отправиться на лесную прогулку. В этот период в регионе будет действовать полный запрет на посещение лесов. Информацию сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

– В связи с высокой пожарной опасностью установлен полный запрет на пребывание граждан в лесах, а также на въезд транспортных средств на лесные территории, - информирует минлесхоз региона.

Власти напоминают, что нарушение противопожарной безопасности карается штрафами. Их размер для граждан составит от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей, для предпринимателей - от 60 до 80 тыс. рублей, для организаций - от 400 до 800 тыс. рублей. Поджигателям грозит уголовная ответственность или штраф до 2 миллионов рублей, если при пожаре погибли люди, отмечают в минлесхозе Самарской области.