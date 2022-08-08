В Самарской области квадроцикл въехал в остановку 8 августа 2022 года

Авария произошла около 18:00 в районе поселка Озерки. Фото: ДТП63

Вечером в понедельник, 8 августа, в Самарской области произошло жуткое ДТП с участием квадроцикла. Мототехника разбилась на Красноглинском шоссе. Информацию о ЧП сообщили очевидцы и поделились кадрами с места происшествия.

Обстоятельства ДТП в данный момент уточняются, однако на видео видно, что квадроцикл въехал в остановку общественного транспорта. От удара разбилось стекло на остановке - в него угодили правые колеса техники. Очевидцы также сообщают о двух пострадавших.

Известно, что на месте ДТП работали спецслужбы. Официальная версия авария пока остается неизвестной - ее устанавливают правоохранители.