В Самаре вынесли приговор главбуху, который похитил более 1 млн рублей

Дело рассмотрели в Самарском районном суде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру ООО «АРС». Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт или иных платежных документов»). В общей сложности было выявлено 15 эпизодов преступлений по обеим статьям, сообщает прокуратура Самарского района Самары.

Суд установил, что с октября 2020 по октябрь 2021 года главбух ООО «АРС» подделывал платежные поручения связанные с назначением платежа. Фактически он переводил деньги со счета организации на свой расчетный счет. В общей сложности ему удалось похитить 1 190 000 рублей.

– Вину в содеянном подсудимый признал в полном объеме, раскаялся, принимает меры к возмещению ущерба в размере 350 тысяч рублей, - отмечают в прокуратуре района.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако приговор был заменен на более мягкий - вместо этого он приговорен к условному сроку с испытательным сроком 4 года. Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.