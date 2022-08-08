Отходы привозят КАМАЗами: жители просят убрать свалку в сосновом бору в Самарской области

На красивых лесных полянах появились диваны, ковры и строительный мусор. Фото: Егор Макаров

На территории Самарской области продолжают появляться новые мусорные свалки. Хлам и строительные отходы скапливаются как в городах, так и за их пределами. Так, одну из свалок обнаружили на территории Красноярского района. Причем отходы разместились в сосновом бору, на чистых лесных полянах. Информацию местные жители сообщили региональным властям.

– В Красноярском районе в сосновом бору постоянно выбрасывают строительный мусор. Привозят целыми КАМАЗами прямо на лесные поляны! Рядом поселок Мирный, Красный Яр, Городцовка, Жареный бугор, строится поселок Шишки. Нам нужна ваша помощь, – обратились к губернатору жители Красноярского района.

На жалобу отреагировали в министерстве лесного хозяйства Самарской области. Власти сообщили, что вопрос будет взят в отработку.

– К сожалению, несознательные граждане постоянно вывозят строительный мусор в лесной фонд, организуют стихийные свалки. Минлесхоз разделяет Ваше негодование. Спасибо за сигнал. Министерство совместно с муниципалитетом планирует организовать экологический субботник, - рассказали в региональном минлесхозе.

По информации властей, свалку ликвидируют до 19 августа 2022 года.