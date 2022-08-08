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Общество8 августа 2022 17:31

В Самаре из-за низкого потока пассажиров отменят три маршрутки

Соответствующее заявление в департамент транспорта направили перевозчики
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Выяснилось, что некоторые маршрутки не особо популярны у самарцев

Выяснилось, что некоторые маршрутки не особо популярны у самарцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары решили убрать сразу три маршрутки. Данная информация отражена в постановлении, опубликованном на официальном сайте городской администрации.

Согласно документу, в перечень вошли маршрутки №247 ( Завод «Экран – 6-й причал»), №266 (Юнгородок – Железнодорожный вокзал) и №297 (Завод «Экран» – 6-й причал). Отменить их решили в связи с заявлением перевозчиков - компании сообщили дептрансу о низком потоке пассажиров.

Данный вопрос был рассмотрен рабочей группой. В результате было принято решение об отмене маршруток.