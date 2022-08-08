В Самаре стали известны подробности ДТП с въехавшим в остановку квадроциклом

В результате аварии пострадали не только водитель и пассажир квадроцикла, но и стоящая на остановке женщина. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Стали известны подробности аварии, которая произошла вечером 8 августа на Красноглинском шоссе. Очевидцы сообщали, что квадроцикл въехал в остановку, пострадали как минимум двое человек. В ГУ МВД по Самарской области озвучили официальную информацию о ДТП.

Выяснилось, что перед тем, как въехать в остановку, техника столкнулась с легковым автомобилем «Лада Гранта». По данным полиции, 59-летний водитель отечественного авто ехал по Красноглинскому шоссе от Мехзавода в сторону ул. Сергея Лазо. Около остановки «Озерки» он не уступил дорогу квадроциклу, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

– После столкновения квадроцикл допустил наезд на остановку, на которой находилась 50-летняя женщина. Ее, а также водителя и пассажира квадроцикла госпитализировали, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что женщине было назначено амбулаторное лечение, она уже находится дома. О том, насколько сильно пострадали водитель и пассажир квадроцикла, в данный момент не сообщается.