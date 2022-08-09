В старинной усадьбе Гагариных в Самарской области может появиться исторический отель

В усадьбе можно было бы восстановить старинные интерьеры

В правительстве Самарской области сообщили, что заинтересованы в восстановлении и развитии старинной усадьбы князей Гагариных в селе Заборовка в Самарской области. Здесь отметили, отвечая на вопрос неравнодушных жителей, что министерство имущественных отношений вместе с минэкономразвития прорабатывают вопрос о возможности использования этого объекта в проектах с применением механизмов ГЧП.

Стоит отметить, что сами жители предлагают сделать здесь исторический отель. Вероятно, то это предложение могло бы заинтересовать искушенных туристов. Сейчас усадьба находится не в самом лучшем состоянии, она ветшает уже много лет. При этом о доме не забыли.

- Выдано задание № 2-21/2082 Министерству имущественных отношений Самарской области на проведение противоаварийных работ, - уточнили в УГООКН Самарской области.