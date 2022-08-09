В Самаре студент потерял крупную сумму денег из-за мошенников

Парень хотел купить детали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенником. 19-летний парень хотел купить комплектующие в социальных сетях.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший хотел обновить детали в компьютере. В мессенджере он нашел заманчивое объявление и решил откликнуться. Парень связался с продавцом и договорился о покупке. Он перевел злоумышленнику 46 тысяч рублей.

После оплаты аферист перестал выходить на связь. Молодой человек обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование.