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Общество9 августа 2022 3:13

В Самаре студент потерял крупную сумму денег из-за мошенников

Он хотел купить комплектующие
Алена ПРОВКИНА
Парень хотел купить детали

Парень хотел купить детали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель стал жертвой мошенником. 19-летний парень хотел купить комплектующие в социальных сетях.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, потерпевший хотел обновить детали в компьютере. В мессенджере он нашел заманчивое объявление и решил откликнуться. Парень связался с продавцом и договорился о покупке. Он перевел злоумышленнику 46 тысяч рублей.

После оплаты аферист перестал выходить на связь. Молодой человек обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование.