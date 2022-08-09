Эксперт форума «iВолга» представил проект робота для лазерной сварки

Форум «iВолга» дает инновационным проектам путевку в жизнь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Валерий Захаров, вошедший в число победителей форума «iВолга-2014» с авторским проектом 3D-принтера, в этом году стал одним из экспертов конкурса. Сейчас молодой специалист является основателем компании «Инновационные системы», которая работает с ключевыми предприятиями Самарской области по двум направлениям - станки и приборы для промышленности. Памятуя об оказанной ему самому поддержке, Валерий Захаров активно сотрудничает с Самарским университетом и поддерживает технически одаренную молодежь в рамках чемпионатов по робототехнике.

А в этом году он представил на форуме «iВолга» проект роботизированной ячейки для лазерной сварки.

- Мы делали ее с нашими инженерами и студентами с кафедры университета, которые проходят у нас стажировку, - рассказывает Валерий Захаров. – Технология применяется в легкой промышленности для изготовления корпусных изделий из металла, в том числе нержавеющей стали, алюминия, титана и других материалов. Для производств это возможность в 3-4 раза ускорить процесс без потери качества, а в некоторых случаях – единственный способ сварить материалы.

В этом году проект от Валерия Захарова и его команды был показан вне конкурса, как экспертный. В планах - производство аппаратов лазерной сварки в Самарской области.