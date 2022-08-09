В Самарской области женщины украли сумку и 62 тысячи рублей из чужой примерочной

Две женщины обокрали мужчину. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции разыскивают двух женщин. Они украли чужую барсетку.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что из примерочной украли его сумку, в которой находились деньги – 62 тысячи рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц. Приметы первой подозреваемой: 35-40 лет, славянская внешность, рост около 170-175 сантиметров, короткие светлые волосы, белое платье с темными вставками, розовая сумка. Приметы второй подозреваемой: на вид 35 лет, темные короткие волосы, рост 170-175 сантиметров, розовая футболка и серая юбка. Всех, кто владеет информацией о их местонахождении, просят обратиться по номеру 102.