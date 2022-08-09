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Общество9 августа 2022 5:28

На Самарскую область надвигается магнитная буря и облако с опасными частицами

В регионе вновь появилась опасность для жителей
Алена ПРОВКИНА
Чувствительным горожанам следует подготовиться

Чувствительным горожанам следует подготовиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики предупредили местных жителей о надвигающейся опасности. Метеочувствительным людям следует подготовиться.

По сообщению gismeteo, на регион надвигается сильная магнитная буря. Ее проявление жители прочувствуют во вторник и среду, 9 и 10 августа 2022 года. Также жителей предупредили об облаке с опасными частицами. Отмечают, что в последний месяц лета самарцам придется столкнуться с сезонной опасностью.

Подобное облако влияет на людей, подверженных аллергии. Распространение пыльцы называют поллиноз или «сенная лихорадка». По статистике, каждый пятый человек страдает от этого недуга.