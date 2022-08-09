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Происшествия9 августа 2022 6:09

В Самаре появились подробности пожара на детской площадке в Кировском районе

Горело резиновое покрытие
Алена ПРОВКИНА
Специалисты потушили возгорание. Фото: скриншот видео

Специалисты потушили возгорание. Фото: скриншот видео

В Самаре очевидцы поделились кадрами пожара на детской площадке в Кировском районе на улице Майской 8 августа 2022 года. Специалисты рассказали подробности.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, горело резиновое покрытие и деревянные конструкции на детской площадке. Площадь возгорания – 15 квадратных метров. Огонь повредил фасад многоквартирного дома площадью 2 квадратных метра. Ранее жители переживали, что пламя перекинется на жилое здание.

К счастью, обошлось без пострадавших. На место быстро прибыли специалисты. Днем пожарным удалось потушит огонь. Напомним, что в ночь с 7 на 8 августа загорелся ветхий дом в поселке Мехзавод.