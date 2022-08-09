В Самарскую область придет адская жара 9 и 10 августа 2022 года

В регионе жаркая сухая погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей о надвигающейся адской жаре. Температура поднимется 9 и 10 августа 2022 года.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в регионе температура воздуха достигнет отметки +35 градусов. В губернии объявили желтый уровень опасности. Специалисты отмечают, что под влиянием поля повышенного атмосферного давления на территории области сохранится жаркая погода. Температура начнет снижаться только к концу рабочей недели.

Также в период до 12 августа в регионе объявлен оранжевый уровень опасности из-за риска природных пожаров. Местами отмечают 5 класс опасности возгораний.