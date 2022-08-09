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Общество9 августа 2022 6:43

В Самаре суд подтвердил законность штрафа руководителю департамента горхозяйства

На отлов животных требовалось более 7 миллионов рублей, а аукцион не провели
Ирина СИНЕГУБОВА
Контракт по отлову животных был связан с очагами по бешенству в двух районах

Контракт по отлову животных был связан с очагами по бешенству в двух районах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары 3 августа оставил в силе наложение штрафа на руководителя департамента городского хозяйства и экологии в размере 50 тысяч рублей.

— Департамент без проведения аукциона заключил контракт на отлов животных с индивидуальным предпринимателем, а впоследствии его продлил, — сообщили в самарском УФАС.

Контракт по отлову животных был связан с признанием территории Промышленного и Железнодорожного районов очагами по бешенству. Там установили карантин.

Сумма муниципального контракта оказалась значительной – 7 552 940 рублей. Руководитель департамента должен был провести аукцион на отлов животных, а не заключать контракт без него с индивидуальным предпринимателем.