В Самаре суд подтвердил законность штрафа руководителю департамента горхозяйства

Контракт по отлову животных был связан с очагами по бешенству в двух районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Самары 3 августа оставил в силе наложение штрафа на руководителя департамента городского хозяйства и экологии в размере 50 тысяч рублей.

— Департамент без проведения аукциона заключил контракт на отлов животных с индивидуальным предпринимателем, а впоследствии его продлил, — сообщили в самарском УФАС.

Контракт по отлову животных был связан с признанием территории Промышленного и Железнодорожного районов очагами по бешенству. Там установили карантин.

Сумма муниципального контракта оказалась значительной – 7 552 940 рублей. Руководитель департамента должен был провести аукцион на отлов животных, а не заключать контракт без него с индивидуальным предпринимателем.