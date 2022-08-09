Самарцы выступили против платного въезда в центр города

Поддерживают инициативу 15% жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Результаты всероссийского опроса, проводившегося автомобильным сайтом Дром, показали, что самарские жители против идеи платного въезда в центры городов.

— 85% процентов опрошенных абсолютно не поддерживают такие нововведения, 15% поддерживают, — говорится в исследовании.

Из 85% не поддерживающих такое нововведение 71% выбрали вариант «однозначно против», а 14% — «скорее против». Из 15% поддерживающих за вариант «однозначно за» проголосовало 4,7%, а «скорее за» – 10,3% самарцев.

Всероссийский опрос проводился с 28 июня по 6 июля 2022 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие почти 10,6 тысяч человек. В среднем по стране каждый пятый (21%) выступает за идею платного въезда в центр города. Больше всего автовладельцев, которые не хотят платить за въезд в центр города, проживает в Амурской и Челябинской областях, а также Пермском крае.