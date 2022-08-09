Три образовательных учреждения введут в эксплуатацию в Самаре в августе 2022 года

Техническая готовность объектов составляет 100%

В Самаре в 2022 году заработают сразу три новых образовательных учреждения. В августе введут в эксплуатацию второй комплекс школы № 26 на 5-й просеке и детский сад в Кировском районе. Техническая готовность объектов сейчас составляет 100%. В этом убедился «Партийный десант».

Второй комплекс школы на 5-й просеке включает начальную школу и детский сад на 75 мест. В нем разместили учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, столярные и слесарные мастерские, актовый зал на 548 мест, а также столовую на 425 мест. Рядом со зданием обустроили площадку для торжественных мероприятий, зону отдыха и спортивную площадку.

- Во втором корпусе школы № 26 уже завершены все отделочные работы, установлено оборудование. Образовательное пространство занимает 18 тысяч кв. м. Здание построено в соответствии с современными требованиями, - отметила депутат фракции «Единая Россия» Светлана Ильина.

В августе отметят новоселье и в детском саду в Кировском районе. Он будет рассчитан на шесть групп, три из которых – ясельные (для малышей 1-3 лет). На площадке рядом с учреждением разметили теневые навесы для каждой группы, а также зоны для игр и занятий физкультурой со специальным покрытием.