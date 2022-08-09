В Самарской области из примерочной магазина украли барсетку с 62 тысячами рублей

Разыскиваются две женщины славянской внешности в возрасте около 35-40 лет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти у местного жителя в примерочной магазина, находящегося на Автозаводском шоссе в Центральном районе, украли барсетку с деньгами. Сумма похищенного составила 62 тысячи рублей.

— Возбуждено уголовное дело, записи с камер видеонаблюдения позволили определить подозреваемых и составить их приметы, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Разыскиваются две женщины славянской внешности в возрасте около 35-40 лет ростом 140-175 см. Первая с короткими светлыми волосами была одета в платье белого цвета с темными вставками, несла розовую сумку. Вторая с короткими темными волосами была в футболке розового цвета, юбке серого цвета и с черной сумкой.

Очевидцев произошедшего и всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-48-52, 93-49-29, 8 (902)2984174 либо 102.