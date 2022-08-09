Самара попала на второе место по темпу роста стоимости вторичного жилья

В Самаре цены на вторичное жилье значительно выросли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты и аналитики провели исследование среди городов-миллиоников. Оказалось, Самара заняла второе место по росту стоимости на вторичное жилье.

По данным ЦИАН, Волгоград занял первое место. С начала года цена «квадрата» увеличилась на 12%. Второе место в списке заняла Самара. Средняя цена вторичного жилья выросла на 10% - до 99,3 тысяч рублей. На третьем месте – Челябинск, на четвертом – Новосибирск и Ростов-на-Дону. Москва заняла 15-е место.

Другие крупные города попали в конец рейтинга. Москва также вошла в топ-3 города по снизившимся ценам на вторичное жилье.