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Происшествия9 августа 2022 7:42

В Самаре пожилая женщина-водитель «влетела» в отечественную легковушку

Пострадала молодая девушка
Алена ПРОВКИНА
Пострадавшую доставили в больницу. Фото: НУ МВД России по региону

Пострадавшую доставили в больницу. Фото: НУ МВД России по региону

В Куйбышевском районе Самары пожилая женщина-водитель нарушила правила дорожного движения. Из-за столкновения пострадала девушка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло днем, в 13:10, 8 августа 2022 года. Женщина-водитель иномарки «Hyundai Accent» ехала по Новокуйбышевскому шоссе. На регулируемом перекрестке автолюбительница не уступила дорогу молодому водителю на отечественной легковушке «Lada Granta».

В результате столкновения пострадала 21-летняя девушка-пассажир «Lada Granta». Ее госпитализировали в медучреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.