В Самарской области автомобиль Lada XRAY врезался в дорожную машину и опрокинулся

Легковушка после удара перевернулась на крышу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 8 августа 2022 года, в 09:00 в Кинельском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. Автомобиль Lada XRAY, за рулем которого находился 28-летний водителя, врезался в дорожную самоходную фрезу и опрокинулся на правой обочине.

— Молодой человек ехал по автодороге «Самара — Бугуруслан» по правой полосе в направлении Бугуруслана, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По ходу движения на 36 км автомобилист съехал на правую обочину, врезался в стойку дорожного знака, а затем в самоходную фрезу, которая в тот момент стояла и работы не выполняла.

От удара легковушка опрокинулась. Пострадала 29-летняя девушка, находившаяся на пассажирском сидении. Ее госпитализировали в больницу, состояние неизвестно. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.