АВТОВАЗ намерен увеличить объемы производства до 140 тысяч автомобилей

С сентября предприятие перейдет на шестидневную рабочую неделю Фото: АвтоВАЗ

Тольяттинский АВТОВАЗ постепенно преодолевает сложное положение, в котором оказался в начале 2022 года. Работа предприятия наконец восстанавливается. Автоконцерн намерен наращивать объемы производства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

— Люди возвращаются на рабочие места, производство восстанавливается, и в целом можно сказать, что основной этап кризиса позади, — отметил глава регионального кабмина Виктор Кудряшов.

В первом полугодии объем производства составил только 40% от уровня 2021-го. Во втором полугодии АВТОВАЗ планирует выпустить почти 140 тысяч автомобилей, что в два раза больше, чем с января по июнь.

С конца августа на автозаводе организуют продленные смены продолжительностью 10 часов. С сентября предприятие на трех линиях перейдет на шестидневную рабочую неделю.

В марте на тольяттинской площадке завершат монтаж оборудования, начнется выпуск автомобиля «Лада Веста». Благодаря этому в 2023-м объем производства достигнет 400 тысяч автомобилей в год.