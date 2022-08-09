В Самарской области снизились цены на продукты и стройматериалы

На сегодняшний день нет ажиотажного спроса на сахар, гречку и соль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние месяцы в Самарской области наблюдается снижение цен на продовольственные товары и стройматериалы.

— Снижение цен фиксируется по сезонной продукции сельскохозяйственного назначения. Увеличение количества ярмарок также влияет на цены, — сообщили в правительстве региона.

С апреля число ярмарок в регионе выросло на 39 единиц. За первое полугодие увеличилось производство мяса, снизилось производство молока. В Самарской области уже собрали первый миллион тонн зерна. Власти рассчитывают, что урожай 2022-го будет больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день нет ажиотажного спроса на такие продукты, как сахар, гречка и соль. Их запасы в достаточном количестве находятся в торговой сети.

— Наблюдается снижение цен на металл, большую группу строительных материалов, постепенное восстановление спроса в строительном секторе, — рассказали в правительстве Самарской области.