В Самарской области мужчина оплатил почти 300 тысяч рублей после ареста автомобиля

Мужчина оплатил задолженность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области мужчина задолжал крупную сумму за жилищно-коммунальные услуги. Приставы арестовали автомобиль самарца.

По сообщению пресс-службы УФССП России по Самарской области, в отношении мужчины возбуждено 7 исполнительных производств. Он долгое время не оплачивал ЖКХ. Сумма долга достигла отметки в 260 тысяч рублей. Судебные приставы приняли решение арестовать автомобиль должника.

Только после этого мужчина оплатил всю сумму в течение 10 дней. Квитанции он предоставил судебному приставу-исполнителю.