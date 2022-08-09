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Общество9 августа 2022 8:56

В Самарской области мужчина оплатил почти 300 тысяч рублей после ареста автомобиля

Он задолжал за коммунальные услуги
Алена ПРОВКИНА
Мужчина оплатил задолженность

Мужчина оплатил задолженность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Безенчукском районе Самарской области мужчина задолжал крупную сумму за жилищно-коммунальные услуги. Приставы арестовали автомобиль самарца.

По сообщению пресс-службы УФССП России по Самарской области, в отношении мужчины возбуждено 7 исполнительных производств. Он долгое время не оплачивал ЖКХ. Сумма долга достигла отметки в 260 тысяч рублей. Судебные приставы приняли решение арестовать автомобиль должника.

Только после этого мужчина оплатил всю сумму в течение 10 дней. Квитанции он предоставил судебному приставу-исполнителю.